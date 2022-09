Seine-Saint-Denis : été 2022, des cours « Oasis » dans les écoles d’Aubervilliers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), l’école Albert-Mathiez et le groupe scolaire Joliot-Curie et Paul-Langevin bénéficient de cours végétalisées dans le cadre du projet « Oasis ».

« Cours Oasis » est un projet mis en place pour lutter contre la chaleur urbaine. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, la première opération a été inaugurée en 2020 au collège Langevin-Wallon à Rosny-sous-Bois. Elle a nécessité un investissement de près de 500 000 euros.

Bien que le dispositif soit lancé depuis 2017, ce n’est qu’en 2022 que la ville d’Aubervilliers a décidé de commencer son programme de transformation des cours de récréation. Les premiers aménagements ont été réalisés durant cet été dans les cours de l’école Albert-Mathiez et du groupe scolaire Joliot-Curie et Paul-Langevin. Ils ont fait l’objet d’une concertation en amont avec tous les acteurs concernés. Celle-ci a permis de définir les points essentiels de l’opération.

Bitumées, imperméabilisées et en mauvais état, les cours de ces écoles ont été démolies durant le mois de juillet. Le goudron sombre a également été remplacé par des matériaux naturels et non-polluants. L’installation d’éléments de mobilier colorés et innovants a, par ailleurs, été programmée. Précisons que la mise en terre des arbres, des massifs de plantes et des buissons attendra l’hiver pour respecter le rythme biologique des végétaux.