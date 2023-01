Seine-Saint-Denis : deuxième phase du programme de renouvellement urbain à Épinay-sur-Seine pour cette année 2023

À Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), le programme de renouvellement urbain de la commune vient d’entrer dans sa deuxième phase. Au cours de cette année 2023, de nombreuses opérations vont être menées.

Un nouveau gymnase sera construit dans le quartier d’Orgemont. Le complexe disposera d’une salle multisport adaptée à la pratique du basket-ball, du volley-ball et du hand-ball.

Trois chantiers commenceront au cours de ce premier trimestre 2023. Le premier portera sur la création d’une maison de réserve écologique au niveau de la rue de Saint-Gratien. Édifié en bois, en paille et en terre, cet établissement va accueillir des ateliers et des conférences. Le deuxième projet concernera la réhabilitation de l’école maternelle Gros Buisson. Les travaux, qui devraient être lancés en mars 2023, consisteront à renouveler la façade, l’entrée et l’ensemble des locaux. Le troisième chantier, qui portera sur la démolition d’un immeuble, aura lieu dans la rue du Commandant Louis-Bouchet. Le site sera ensuite transformé en parc urbain.

En outre, un projet de liaison entre L’Ile-Saint-Denis et le parc de l’hôtel de ville sera engagé au cours de l’été 2023. Des études préalables seront ainsi menées en vue de la construction d’une passerelle de 150 m entre les deux rives.