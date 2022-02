Seine-Saint-Denis : des travaux de rénovation et d’extension dans neuf collèges départementaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le Département entend accélérer son plan de rénovation et d’adaptation au changement climatique de ses établissements scolaires. De nouvelles places sont également prévues.

Le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a présenté le jeudi 3 février les travaux à venir dans le cadre du déploiement du plan de rénovation et d’adaptation au changement climatique des collèges départementaux. Neuf établissements sont concernés par ces travaux visant à améliorer leur capacité, leur fonctionnalité et leur performance énergétique.

À l’occasion de la rénovation des collèges Jean-Jaurès à Montfermeil, Antoine-de-Saint-Exupéry à Noisy-le-Grand, Albert-Camus à Rosny-sous-Bois, et de la reconstruction du collège Pierre-Brossolette à Bondy, plus de 500 places supplémentaires seront créées dans ces quatre établissements d’ici à 2026. Cette initiative va permettre de faire face aux hausses démographiques, à travers des opérations d’extension. Des travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et des conditions d’accueil y seront également menés.

Dans cinq autres établissements, d’importantes rénovations thermiques sont aussi programmées. Il s’agit des collèges Pablo-Neruda à Pierrefitte-sur-Seine, Jean-Zay à Bondy, Langevin-Wallon à Rosny-sous-Bois, Eugène-Carrière à Gournay et René-Descartes à Blanc-Mesnil. Ces écoles ont été choisies en raison de leur consommation énergétique élevée, mais aussi pour le niveau de vétusté de l’enveloppe de leurs bâtiments. Le coût total des travaux de ces neuf collèges est estimé à environ 111 millions d’euros. Le chantier devrait débuter fin 2023 pour s’achever début 2027.