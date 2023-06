Seine-Saint-Denis : création d’un centre d’innovation des rugbys à Pantin

Avec une convention d’occupation, signée début juin 2023, le projet Raoul-Montbrand à Pantin (Seine-Saint-Denis) est désormais lancé. L’opération prévoit la construction d’un complexe sportif dédié au rugby. Celui-ci regroupera notamment un terrain d’honneur avec une tribune, deux pelouses synthétiques et un préau sportif de 800 m2. Le site disposera également de locaux sportifs, de salles de formation et d’un club-house. À cela s’ajouteront une trentaine d’hébergements et un pôle rugby qui sera doté de bureaux et d’espaces de formation.

Selon les prévisions, ce centre d’innovation devrait voir le jour en 2025. Il accueillera une académie fédérale, destinée à l’apprentissage des catégories jeunes (U16, U17 et U18). Il proposera également un pôle territorial aux clubs locaux et au comité départemental de rugby de Seine-Saint-Denis. Enfin, un campus consacré au rugby et un pôle d’expérimentation pour le développement de nouvelles pratiques sportives viendront compléter l’offre d’activités sur le site.

Le projet est porté par la Fédération française de rugby avec la participation des collectivités locales et du groupe de construction NGE. Il s’agit d’une initiative visant à soutenir la pratique de cette discipline sur le territoire.