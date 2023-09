Seine-Saint-Denis : coup de neuf pour la piscine municipale Auguste-Delaune, à Saint-Ouen

Cet été, la ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) a fermé pendant deux mois le centre aquatique municipal Auguste-Delaune en raison des dégradations sur l’ensemble de la structure. En 2018, un diagnostic réalisé par Océade Ingénierie avait révélé les différentes problématiques auxquelles était confronté cet équipement public. Celles-ci portaient notamment sur le système de traitement de l’eau, sur la climatisation et sur l’étanchéité des toitures ainsi que des auvents.

Des travaux de rénovation ont donc été menés pour remettre en état le site, qui a rouvert en septembre. La municipalité a réalisé diverses opérations pour un coût de plus de 4 millions d’euros. Les interventions concernaient l’installation de filtres occultant sur les verrières, la vidange des bassins ainsi que la réfection des baies vitrées et des fenêtres. Par ailleurs, les gaines et les bouches de ventilation ont également été retirées et nettoyées. Le système d’alarme anti-intrusion dans les bassins et sur la terrasse du premier étage a lui aussi été rénové.