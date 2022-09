Seine-Saint-Denis : Coup de neuf pour la piscine Auguste-Delaune à Tremblay-en-France.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), la piscine Auguste-Delaune fera l’objet de travaux de réfection.

La municipalité de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) va engager des travaux de rénovation de la piscine Auguste-Delaune. Le chantier en cours va s’étaler jusqu’au mois de juin 2023. Précisons que l’infrastructure créée en 2008 subit de nombreuses fuites en sous-sol en raison de problème d’étanchéité au niveau des bassins.

Les opérations porteront sur le remplacement intégral du carrelage dans le vestiaire et aux abords des deux bassins. La pataugeoire, quant à elle, fera l’objet d’une réfection classique avec la dépose du carrelage et la reprise de l’étanchéité. L’aménagement de cabines familiales, d’un espace beauté et la restructuration des vestiaires complèteront les travaux d’intérieur. À l’extérieur, les contrôles d’accès à la circulation et le solarium bénéficieront d’équipements plus modernes. Le bâtiment sera également équipé d’un éclairage LED.

Au total, le coût prévisionnel des travaux de rénovation est estimé à plus de 2 millions d’euros. L’objectif est d’offrir aux habitants une piscine plus moderne et plus respectueuse de l’environnement.