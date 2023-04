Seine-Saint-Denis : budget 2023, plus de 90 millions d’euros pour l’éducation

Le département de Seine-Saint-Denis investit dans la réussite des jeunes en mettant l'accent sur l'amélioration des collèges. Cette année, plus de 90 millions d'euros seront consacrés à l'éducation pour poursuivre les opérations du Plan éco-collèges et lancer de nouveaux programmes de rénovation ou de construction.

Le projet de rénovation et d'extension du collège Henri-Sellier à Bondy commencera cette année, avec un investissement de plus de 9 millions d'euros. Les travaux incluront la restructuration du bâtiment d'enseignement, l'agrandissement de l’espace restauration, la création d'un gymnase, d'un préau et de logements de fonction. Le chantier d'extension du collège Jean-Jacques-Rousseau à Épinay-sur-Seine, lancé en 2022, se poursuivra cette année pour répondre à l'évolution démographique de la ville et améliorer les conditions d’accueil des élèves. La construction du futur collège expérimental à La Courneuve débutera fin 2023 pour un coût estimé à plus de 13 millions d'euros, avec une capacité de 400 élèves et une structure unique baptisée « Agora Étendue ». Enfin, six nouvelles cours Oasis seront installées d’ici à la fin de l’année.