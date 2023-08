Seine-Saint-Denis : avancement des chantiers du futur Village des médias à Dugny

Le projet de construction du Village des médias à Dugny (Seine-Saint-Denis), lancé en juillet 2022, pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024, se poursuit. Ce site accueillera et hébergera près de 1 500 journalistes et techniciens des médias nationaux et internationaux. Les travaux de gros œuvre des immeubles sont déjà achevés et le quartier commence à prendre forme. Près de 950 logements sur les 1 500 attendus sont en cours d’aménagement pour accueillir les futurs résidents du Village. À terme, ce lieu de vie deviendra un quartier mixte.

Sur le secteur de l’Aire des Vents, la première phase de livraison pour les JOP prévoit environ 350 logements et un campus universitaire doté de plus de 80 chambres. La deuxième phase, attendue pour 2025, concernera la construction d’une résidence pour seniors et de près de 450 logements supplémentaires, dont une vingtaine seront modulables. La recherche de solutions constructives innovantes et bas carbone est encouragée sur ce chantier, comme pour tous les ouvrages destinés au JOP.