Seine-Saint-Denis : avancement des chantiers des Jeux olympiques de Paris 2024

Accueillant six sports pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le département de la Seine-Saint-Denis comptera cinq sites olympiques ainsi qu’un village des athlètes et un village des médias.

Plusieurs chantiers sont en cours, comme le centre aquatique olympique de Saint-Denis qui recevra les épreuves de natation artistique, de plongeon et les phases qualificatives de water-polo. Quant au centre aquatique de Marville, la fermeture des toitures étant achevée, les travaux portent actuellement sur l’isolation, l’étanchéité et la pose des vitrages.

Au-dessus de la Seine, la passerelle reliant Saint-Denis et l’Ile-Saint-Denis est presque prête. Le Département a également prévu la réalisation de 25 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires dont 20 kilomètres pour relier les sites olympiques sur son territoire. À La Courneuve, les travaux pour l’aménagement de voies de bus, de voies cyclables ou piétonnes sur l’avenue Roger-Salengro se poursuivent. Cet axe important permettra de rejoindre la future gare des lignes 16 et 17 et des Six-Routes ainsi que le stade de Marville.

En outre, la phase de renaturation du terrain des Essences sera lancée dès l’été 2023. Situé en bordure du parc départemental Georges-Valbon, il s’agit d’une emprise de 13 ha qui accueillera le para-marathon et la grande course cycliste.