Seine-Saint-Denis : après quatre ans de travaux, le lycée Jacques-Feyder est inauguré

Le lycée Jacques-Feyder à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a ouvert ses portes lors de la rentrée scolaire 2022.

À Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), le lycée Jacques-Feyder a fait peau neuve. La cérémonie d’inauguration du nouvel établissement s’est tenue le 2 septembre 2022 en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et d’Hervé Chevreau, le maire de la ville.

Les travaux, lancés en 2018, ont porté sur la reconfiguration et l’agrandissement de l’établissement. Ils ont été menés dans le cadre d’une démarche écoresponsable afin de construire un bâtiment à basse consommation. L’infrastructure, agrandie de 5 000 m², dispose d’un internat d’une capacité de 75 places. De nouveaux équipements ont également été créés, comme une salle de sport, un amphithéâtre et un centre de documentation. Par ailleurs, les élèves bénéficient d’un espace de restauration neuf. Deux salles de permanence et des zones dédiées à la vie scolaire complètent l’ensemble.

Le coût du chantier de réhabilitation du lycée s’élève à environ 45 millions d’euros. La construction de l’établissement fait partie du « Plan d’urgence lycées » adopté en 2017.