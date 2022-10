Seine-Maritime : une nouvelle résidence en construction à Rives-En-Seine

Afin de renforcer son offre de logement et de proposer aux habitants l’opportunité de vivre en bord de Seine, Gueudry Constructions mène les travaux d’aménagement d’une nouvelle résidence. Baptisée « Le Belem », l’infrastructure est située à Rives-En-Seine, dans le département de la Seine-Maritime. La première pierre a été posée le 1er octobre 2022 en présence de Bastien Coriton, le maire de Rives-En-Seine, et de Philippe Gueudry, le représentant de Gueudry Constructions.

Pour accueillir ce chantier, divers travaux préparatoires ont été réalisés. Une opération de dépollution et la mise en place de pieux allant jusqu’à 27 mètres pour stabiliser les fondations ont été effectuées. Concernant l’aménagement proprement dit, Gueudry Constructions prévoit de créer un ensemble immobilier de trois bâtiments de quatre étages. Le site proposera 36 appartements avec terrasses et baies vitrées offrant une vue privilégiée sur les rives de Seine et le pont de Brotonne.

Selon le calendrier présenté lors de la pose de la première pierre, les gros œuvres devront prendre fin au printemps 2023. Quant à la livraison finale de la résidence, elle est attendue pour le premier trimestre 2024.