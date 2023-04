Seine-Maritime : un nouvel ensemble scolaire dans le quartier de la Cité des familles à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2024

À Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), la mairie a décidé de faire construire un nouveau groupe scolaire dans le quartier de la Cité des familles. Ce projet a pour objectif de répondre à l’augmentation du nombre d’habitants et de soulager les écoles du quartier. Les bâtiments seront construits sur une ancienne parcelle de la SNCF, acquise par la ville il y a deux ans. D’un coût estimé à 15 millions d’euros, le programme constitue l’un des plus gros investissements de cette année pour la commune.

Le futur équipement, qui s’étendra sur une surface de près de 13 000 m², comprendra une école maternelle et élémentaire d’une capacité de 18 salles de classe. Un espace de restauration et une salle plurivalente compatible avec la pratique sportive et l’accueil d’associations sont également prévus. Par ailleurs, le site disposera de deux entrées, l’une pour les écoles et l’autre pour l’espace de loisir. Ces entrées seront reliées par un petit sentier botanique le long de la rue Pierre-Sémard.

Les travaux devraient débuter en mai 2023 pour une livraison prévue en septembre 2024.