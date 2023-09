Seine-Maritime : un nouvel éclairage pour le front de mer à Dieppe

Après l’arrivée d’une soixantaine de cabines de plage au début de l’été 2023 à Dieppe (Seine-Maritime), la commune a souhaité rénover l’éclairage de son front de mer. Plus de 90 points lumineux avec des lampes à sodium ou à mercure et d’anciens lampadaires ont été remplacés par des LED modernes, pilotables à distance et plus respectueuses de l’environnement.

Les agents du service public communal ont été accompagnés par l’entreprise Eurovia pour la réalisation des travaux. La société Éclipse diffusion, spécialisée dans l’éclairage professionnel en Normandie, a fourni le matériel, dont une cinquantaine de mâts, une quarantaine de luminaires et dix-neuf projecteurs. Cet investissement a coûté à la mairie près de 550 000 euros, dont environ 378 000 euros pour les fournitures. La Ville a reçu une subvention de plus de 190 000 euros de la part de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Ces nouvelles installations ont permis de baisser la consommation d’énergie de plus de 80 %, soit de 13 932 kWh contre 66 166 kWh auparavant.