Seine-Maritime : un nouveau pôle santé dans la commune du Trait

Au Trait (Seine-Maritime), un nouveau centre médico-social (CMS) a vu le jour sur la place du 11-Novembre. Le site accueille des sages-femmes, des infirmiers, des médecins, des psychologues et des puéricultrices. Ce nouveau pôle santé regroupe également des conseillers conjugaux, des conseillers en économie sociale ainsi qu’une antenne du service de la Protection maternelle et infantile.

Créé par le département de la Seine-Maritime, ce nouvel équipement vise à renforcer les services en matière de santé publique et d’accompagnement social. Son aménagement s’inscrit également dans le cadre de la politique départementale en faveur de la prise en charge du handicap, de l’aide aux personnes âgées et de l’insertion des personnes en difficulté. Le site propose ainsi, en plus des offres de soin, des conseils sur l’accès au logement et sur les aides à domicile pour les familles.

Avec cette nouvelle infrastructure implantée dans la commune du Trait, le département de la Seine-Maritime compte désormais 90 CMS, répartis sur tout le territoire.