Seine-Maritime : un nouveau giratoire à Luneray

La construction d'un nouveau rond-point à l'intersection de la rue de la République et de la rue du Puits, à l'entrée du centre-ville de Luneray (Seine-Maritime), est achevée. L'aménagement, engagé par la municipalité, et qui avait débuté le 7 mars 2023, a nécessité environ un mois de travaux.

L'opération, menée par Eurovia, consistait à mettre en place un giratoire plus lisible grâce à l'installation de plates-formes surélevées et d'îlots directionnels. Le chantier a également porté sur la réduction de l’axe central avec des rails plus larges pour accueillir les tracteurs et les véhicules lourds. À ces travaux s’ajoutaient la réfection des trottoirs et la végétalisation du giratoire.

L’ensemble de ces opérations devrait permettre d’améliorer la visibilité de cette intersection et de sécuriser ce carrefour qui était jugé « accidentogène » par la direction interdépartementale des Routes. Le coût de ces interventions est évalué à 200 000 euros, dont la moitié est subventionnée par le département de la Seine-Maritime.