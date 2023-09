Seine-Maritime : un nouveau crématorium en construction à Saint-Nicolas-d’Aliermont

Afin d’étoffer ses équipements, la Communauté de communes Falaises du Talou a décidé de se lancer dans la construction d’un nouveau crématorium à Saint-Nicolas-d’Aliermont, dans le département de la Seine-Maritime. Les travaux ont commencé pendant cet été 2023 et s’achèveront en 2024.

Le futur crématorium sera aménagé dans la zone d’activités de Monts et Vallées. Sur une surface couverte de 655 m2, il comptera deux salles de cérémonie d’une capacité de 35 et de 100 places. Il comportera également un espace de convivialité avec un système de visualisation à distance. Le bâtiment, qui sera écoresponsable, sera fabriqué en bois et doté d’une toiture végétale ainsi que de panneaux solaires.

Cette infrastructure, qui entrera en service au mois de juin 2024, disposera d’un parking de 78 places, d’un jardin japonais avec un site de dispersion des cendres et d’un jardin de pluie avec un bassin aménagé.

La construction de cet établissement est estimée à plus de 2,5 millions d’euros. Il sera géré par la Société Nouvelle de Crémation.