Seine-Maritime : un nouveau centre d'art contemporain en 2025 au Havre

En mars 2022, la ville du Havre a conçu le projet de création d’un centre d’art contemporain à l’espace Graillot, plus connu sous le nom de Port Center. Ce projet, visant à renforcer les ambitions culturelles de la Ville, entre dans une nouvelle phase. Les premières esquisses du nouvel équipement culturel ont été présentées lors du conseil municipal du 10 octobre 2022. Le groupement présenté par Hart-Berteloot atelier-architecte territoire a été retenu dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse.

Ce nouveau centre d’art contemporain, situé sur le quai de Southampton au Havre (Seine-Maritime), devra entrer en service en 2025. Il offrira des espaces d’expositions plus spacieux que ceux du centre régional d’art contemporain, situé sur la rue Gabriel-Péri. Ce second centre dédié à l’art s’étendra sur une surface de 1 600 m². Le site sera équipé d’une galerie culturelle, d’un salon panoramique et d’une terrasse belvédère.

Le coût de la construction de cet équipement culturel, qui devrait être lancée en février 2024, est estimé à 4 millions d’euros.