Seine-Maritime : un nouveau centre aquatique ouvre à Déville-lès-Rouen

La ville de Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) ouvre une nouvelle piscine flambant neuve baptisée « piscine Christine Caron ». La commune a débuté le chantier en 2020 et a inauguré la nouvelle structure en octobre 2022. C’est l’agence AP-MA – Atelier Perinet-Marquet & Associés qui a piloté les travaux.

La piscine Christine Caron a été construite sur un terrain près de 10 000 m2. Elle comprend un bâtiment de près de 2 000 m2, avec trois bassins différents, des vestiaires, des bureaux, des locaux thermiques et une infirmerie. Le centre aquatique dispose d’un bassin sportif de 25 mètres de longueur, d’un bassin d’activités de santé de 120 m2 et d’une pataugeoire ludique d’environ 30 m2. L’aménagement d’un parking pour les véhicules ainsi que l’installation de bornes électriques et d’arceaux pour les vélos ont également été réalisés.

Le coût total de ces travaux s’élève à plus de 12 millions d’euros. L’État, le Département, la métropole et la mairie de Déville-lès-Rouen ont contribué au financement. Même si l’établissement a déjà ouvert ses portes, d’autres aménagements sont en cours de finalisation.