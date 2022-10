Seine-Maritime : un nouveau bâtiment Talentis en construction au Petit-Quevilly

La CCI Rouen Métropole a lancé la construction d’un nouveau bâtiment Talentis dans la ZAE Elisa-Lemonnier au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). La première pierre a été posée le 6 octobre 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Vincent Laudat, le président de la CCI Rouen Métropole, et de Martial Obin, le premier adjoint au maire de Petit-Quevilly. Le projet vise à améliorer l’attractivité du territoire et à renforcer les offres locatives à destination des entreprises.

Ce nouveau bâtiment, répondant aux besoins des entreprises, proposera en location 670 m² d’ateliers et 1 000 m² de bureaux. Les ateliers seront aménagés au rez-de-chaussée. Quant aux plateaux de bureaux modulables, ils seront situés à l’étage du bâtiment. L’immeuble disposera également de salles de réunion et d’espaces de convivialité. Une toiture-terrasse, un parking et un local à vélos complèteront les aménagements.

L’aménagement de Talentis, dont la livraison est programmée pour l’automne 2023, nécessitera un investissement d’environ 2 millions d’euros.