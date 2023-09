Seine-Maritime : touche finale pour la flèche de la collégiale d’Auffay

Construite à l’époque de Guillaume le Conquérant, la collégiale presque millénaire termine sa sixième et dernière phase de restauration. « Ce n’est pas un projet de restauration et d’embellissement, même si on le fait, l’objectif est d’assurer le clos couvert avec la restauration des couvertures et de l’étanchéité, d’où le besoin de maîtriser l’ensemble du bâti, » explique Baptiste Fizelier, architecte du Patrimoine supervisant la dernière phase de travaux menés par Lympia Architecture.

Terminer par la flèche

Le phasage des travaux sur cet édifice classé aux Monuments historiques a ainsi été organisé à rebours, débutant par les parties basses avant de restaurer la flèche, et nécessitant de redoubler de précautions pour ne pas affecter les parties déjà restaurées.

Dans ce bâtiment de 55 mètres de long, la flèche atteint plus de 72 mètres de haut. « La flèche en bois et ardoises est tombée 4 fois, dont deux fois touchée par la foudre, raconte Baptiste Fizelier. D’où le choix de la reconstruire en pierre au XIXe siècle, deux fois plus haute avec une charge énorme ajoutée s’appuyant sur les colonnes romanes d’origine, sans tassement. »

Pierre de Saint-Maximim

Pour assurer cette dernière phase de travaux, l’entreprise Tubesca Comabi, qui travaille actuellement sur les chantiers de restauration de la cathédrale de Rouen et du Potager du Roi à Versailles, a monté en 6 mois un échafaudage en plusieurs parties, internes et externes, dotées de deux treuils pour déposer et remplacer une partie des pierres dont la totalité de l’extrême pointe de la flèche. Le choix a été fait de pierres identiques à celles utilisées au XIXe siècle, de la pierre de Saint-Maximim catégorie 13, pour sa résistance.

© Christine Raougt/LeMoniteur.fr L'architecte Baptiste Fizelier au sommet de la flèche dont toutes les pierres doivent être remplacées.

Un échafaudage technique

« C’est un échafaudage très technique car il a besoin d’épouser la flèche, avec maximum 20 cm de jour. Et plus on monte, moins il y a de possibilités d’ancrage, explique Jean-Charles Durand, ingénieur travaux de Tubesca-Comabi. L’amarrage avec ancrage monte jusqu’à 50 mètres et ensuite, il y a 22 mètres autostables. C’est un échafaudage sur mesure qu’il a fallu adapter en cassant les mailles et avec un maillage réduit pour faire le tour du fût de l’église et répartir le poids sur le bâti, avec le renfort de la charpente par des étaiements .»

© Christine Raout/LeMoniteur.fr Amarrage des échafaudages de la collégiale Notre-Dame d'Auffay

En tout, ce sont 85 tonnes d’échafaudages qui ont été ajoutés, sur 36 niveaux et 72 mètres. Les derniers mètres les plus hauts sont en cours de restauration. Les échafaudages devraient être démontés à la fin de l’année. La dernière touche du chantier sera la pose de la croix de 8 mètres, dont 5 émergents.

Porté par la commune de Val-de-Scie, le chantier aura duré six ans.