Seine-Maritime : soutien du Loto du patrimoine à la rénovation de la synagogue d'Elbeuf

La synagogue d’Elbeuf (Seine-Maritime) figure parmi les dix-huit sites lauréats du Loto du patrimoine 2023. Ce monument va ainsi faire l’objet d’une rénovation. Le projet vise à pérenniser l’édifice. Les travaux concerneront notamment la couverture, les charpentes et les systèmes d’assainissement existants. Selon la Fondation, l’architecture, qui date de 1909, et les stigmates, laissés par la Seconde Guerre mondiale, seront préservés.

Un budget de 3 millions d’euros sera investi dans la réalisation du chantier. La direction régionale des Affaires culturelles va participer à son financement à hauteur de 130 000 euros. Précisons que le calendrier établi prévoit un début des travaux en 2024. Après la réfection de l’étanchéité de la synagogue, les interventions de restauration se poursuivront sur les façades et les parties intérieures. Des travaux de nettoyage et de maçonnerie seront également réalisés dans la salle de prière, le vestibule, l’appartement du rabbin et l’escalier qui mène à la galerie des femmes.