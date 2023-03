Seine-Maritime : réparation des vitraux de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Montville

Depuis le mois de février 2023, les vitraux de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Montville (Seine-Maritime) font l’objet d’une restauration à part entière. Envoyées en atelier, les pièces bénéficieront d’un traitement spécifique dont le nettoyage et la réfection à l’identique des parties endommagées. Elles seront ensuite remontées sur les plombs de sertissage et soudées à l’étain. Une vitre de protection extérieure sera par la suite mise en place afin de les préserver des méfaits du temps.

Confiée à la Maison Lorin, un atelier de vitrail installé à Chartres (Eure-et-Loir), la restauration des vitraux de l’église doit durer six mois. Une fois l’opération achevée, les vitraux seront remontés sur les deux baies de l’édifice. En parallèle, la couverture, l’assainissement ainsi que le système électrique et la peinture de l’église seront refaits. Une issue de secours et un dispositif de drainage seront également aménagés, en plus de la mise en accessibilité du site.