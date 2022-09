Seine-Maritime : réouverture de la bibliothèque Condorcet à Montivilliers et un nouveau projet de détente en gestation.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Maritime Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Montivilliers (Seine-Maritime), la bibliothèque Condorcet rouvre ses portes après un mois de travaux, et le projet d’aménagement d’un parc-jardin verra bientôt le jour.

Fermée depuis le 12 juillet 2022, la bibliothèque Condorcet à Montivilliers (Seine-Maritime) a rouvert ses portes le 13 août dernier. Cette fermeture a permis de réaliser des travaux de peinture et de changer le revêtement des sols dans la section jeunesse. L’équipe a profité de ces opérations pour faire un tri, avec la mise en cartons de plus de 15 000 documents. Le chantier incluait aussi le réaménagement de certains espaces et la réalisation d’un pôle dédié aux jeunes adultes. Le coût global des travaux s’élève à près de 30 000 euros.

Un autre projet dédié à la détente et aux loisirs en famille est également en train de se concrétiser. Il s’agit de la transformation des anciens jardins Ternon en parc-jardin. Lancé par l’équipe municipale en 2021, le projet fait l’objet d’une démarche de participation citoyenne. Des ateliers thématiques autour des futurs aménagements sont en cours. Les premiers travaux commenceront dès 2022 par le déblaiement d’encombrants et de petites déconstructions afin de remettre le site à l’état naturel.