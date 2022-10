Seine-Maritime : remise à neuf du gymnase Maurice-Fléchelle à Blangy-sur-Bresle

Le gymnase Maurice-Fléchelle de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) a été construit en 1963. En août 2021, le chantier de réhabilitation de l’équipement a débuté et la réalisation du projet a été mise en œuvre par la mairie de Blangy-sur-Bresle. L’inauguration du site a eu lieu le 30 septembre 2022 en présence des élus locaux, des partenaires et des dirigeants des clubs de sport.

Le chantier a porté sur la réhabilitation de la salle de sport, des luminaires et du système d’isolation. En plus d’un clubhouse, des vestiaires collectifs et individuels ont été créés. En complément, les sanitaires ont été réaménagés. Le gymnase dispose désormais d’une centrale photovoltaïque afin de réduire sa consommation en énergie.

Ce programme de restauration de la commune vise à redonner un coup de neuf au bâtiment et à ses équipements. L’objectif était aussi de réaliser la mise en conformité du site aux normes sanitaires et d’inclusion. Les travaux de rénovation de la salle ont été financés conjointement par l’État, le Département et la Région. Le coût total des travaux a été estimé à près de 1,6 million d’euros.