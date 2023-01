Seine-Maritime : réhabilitation et modernisation du complexe aquatique des Bains des Docks.

Les travaux de rénovation du complexe aquatique des Bains des Docks au Havre (Seine-Maritime) ont débuté le 19 décembre 2022. Ils se poursuivront jusqu’en juin 2023. Tout au long de cette période, le site sera fermé au public. Ce chantier, voulu par la Ville, portera sur la reprise de l’étanchéité de la toiture et du solarium, et sur le remplacement de certains carrelages. Le projet prévoit, en outre, d’améliorer le traitement d’air de l’espace balnéo et de remplacer les verrières ainsi que la bâche thermique du bassin extérieur. S’y ajoutent la réhabilitation partielle des peintures et la modernisation des casiers. À l’issue de cette opération, la zone balnéo sera dotée d’un parcours de douche sensorielle et d’une grotte de sel. Une zone de restauration rapide à l’extérieur et de nouveaux jeux pour enfants vont également être aménagés.

Cette opération coûtera près de 9 millions d’euros, dont plus de 7 millions octroyés par la communauté urbaine. Prestalis, gestionnaire du complexe aquatique pour le compte de cette dernière, prendra en charge une partie du budget. Ce chantier consiste à rehausser l’attractivité du site en offrant un meilleur confort aux usagers et en créant de nouvelles activités.