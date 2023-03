Seine-Maritime : réhabilitation du théâtre Le Normandy au Havre, vers une ouverture au second semestre 2024

Après la livraison du chantier de la nouvelle façade, la restauration du théâtre Le Normandy au Havre (Seine-Maritime) se poursuit. Depuis le début de cette année 2023, les opérations concernent les parties intérieures. L’étanchéité du bâtiment a été renforcée et la structure métallique a été décapée. Un nouveau faux plafond sera aussi mis en place et devrait être achevé d’ici à la fin du printemps. Par ailleurs, les locaux au sous-sol font l’objet d’une rénovation. Cette phase inclut la réhabilitation des sanitaires ainsi que la réfection des systèmes d’évacuation d’eaux et l’aménagement d’un nouveau local technique.

Pour assurer le financement de cette seconde étape des travaux, un appel aux dons a été lancé par le propriétaire des lieux. L’initiative a permis de collecter près de 100 000 euros. Cette enveloppe sera investie dans la réhabilitation du hall d’entrée.

Selon le calendrier prévisionnel, cet équipement culturel devrait ouvrir ses portes au second semestre 2024.