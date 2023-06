Seine-Maritime : réhabilitation d’une maison rurale à Longueil

Le département de la Seine-Maritime a mis en place un Programme d’intérêt général (PIG) d’amélioration et d’adaptation de l’habitat sur la période 2019-2023. Il s’agit d’un dispositif visant à améliorer l’habitat des ménages aux revenus modestes. Les travaux éligibles portent sur l’amélioration énergétique des logements et sur l’efficacité thermique. L’adaptation des logements à la perte d’autonomie et la lutte contre l’habitat dégradé sont également concernées.

Dans la commune de Longueil (Seine-Maritime), une maison rurale a été réhabilitée dans le cadre du PIG. Les opérations portaient sur la réfection de la toiture et de l’isolation, sur la mise aux normes de l’électricité et sur le remplacement des menuiseries. S’y ajoutait l’installation d’une douche aménagée. Pour la vice-présidence en charge de l’Habitat, du Logement et de la Politique de la ville, l’opération est bénéfique pour le propriétaire mais aussi pour l’environnement grâce aux économies d’énergie. Environ 900 logements ont notamment bénéficié du dispositif depuis 2019.