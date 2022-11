Seine-Maritime : projet « POP ACTE » au Havre, lauréat du Prix national de la construction bois 2022

Les lauréats du Prix national de la construction bois (PNCB), édition 2022, ont été annoncés en octobre dernier. Au palmarès de ce concours distinguant les bâtiments construits avec du bois figurent les logements participatifs du projet « POP ACTE », au Havre (Seine-Maritime). Réalisé dans un objectif expérimental, ce projet a notamment été primé dans la catégorie « Logement collectif ».

Il s’agit d’une résidence composée d’une dizaine d’appartements sociaux locatifs. Ils sont répartis sur des bâtiments à deux niveaux, accessibles via une rue intérieure reliant également les lieux de vie et les locaux partagés de la résidence. Les logements ont été construits essentiellement avec du bois, de la structure aux revêtements intérieurs et extérieurs. Ils présentent des éléments de menuiserie et d’isolation à base de matériaux biosourcés. Imaginées par l’atelier d’architecture Bettinger Desplanques, ces habitations ont été conçues de façon à répondre à plusieurs objectifs environnementaux, dont le confort thermique.