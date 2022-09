Seine-Maritime : préservation de la zone humide de Repainville, située à Rouen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Maritime Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Rouen (Seine-Maritime), des travaux ont été réalisés afin de préserver la nature au sein du site de Repainville.

Les travaux de renaturation de la zone humide de Repainville à Rouen (Seine-Maritime) ont pris fin. Le 14 septembre 2022, une cérémonie d’inauguration du site a été organisée. Elle s’est déroulée en présence de Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de la ville. Le projet vise à valoriser et à sauvegarder ce site de biodiversité. Le chantier avait débuté en novembre 2021.

Les opérations de renaturation ont porté sur la valorisation des cours d’eau du site de Repainville et des espaces alentour. En plus de la création de méandres, une élimination des obstacles et un reprofilage des berges ont été effectués au niveau des bras d’eau. Une nouvelle mare a également été aménagée. Ces interventions ont été menées sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville et du Syndicat des bassins-versants Cailly-Aubette-Robec.

Au total, un budget de 195 000 euros a été mobilisé dans la réalisation du projet qui a été soutenu par l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le département de la Seine-Maritime.