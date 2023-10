Seine-Maritime : pose de la première pierre du projet de renouvellement urbain du quartier du Camp Comtois, à Blangy-sur-Bresle

La première pierre du projet de rénovation urbaine du quartier du Camp Comtois, à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), a été posée le 14 septembre 2023. Cette opération, menée par la Ville et la société anonyme d’économie mixte immobilière de Normandie (Seminor), comprend plusieurs aménagements, dont la démolition de 60 appartements des immeubles Jonquilles, Fougères et Capucines. La destruction de ces habitations permettra la création d’une vingtaine de logements individuels et intermédiaires.

Ce programme inclut aussi la restructuration des bâtiments Bleuets et Coquelicots ainsi que la rénovation thermique des tours Lierres et Pervenches. Des travaux d’amélioration pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux seniors sont également prévus, avec l’installation d’ascenseurs. Par ailleurs, le projet prévoit des aménagements publics et paysagers.

Ce renouvellement urbain a pour objectif de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain avec des infrastructures immobilières plus adaptées et confortables. Les résidents prendront possession de leurs nouveaux logements au premier semestre 2025.

L’opération est subventionnée par différents acteurs publics, dont l’État, le département de la Seine-Maritime, Action Logement et Seminor.