Seine-Maritime : ouverture d’une résidence senior et inclusive signée Mobicap, à Dieppe

À Dieppe (Seine-Maritime), Mobicap a ouvert les portes de sa nouvelle résidence senior et inclusive baptisée « Eden Rose », début septembre 2023. Cette nouvelle infrastructure propose 42 logements, dont 32 T2 et 10 T3, répartis sur cinq étages.

La résidence est destinée aux personnes âgées et en situation de handicap ou en perte d’autonomie. En ce sens, elle est dotée de deux ascenseurs desservant l’ensemble des étages. Un système domotique est également en place pour permettre aux résidents de contrôler l’éclairage, les portes… Chaque appartement est équipé d’une terrasse ou d’un balcon. Un parking d’une capacité de 12 places complète l’ensemble.

Sur le plan écologique, l’immeuble est construit dans le strict respect des exigences environnementales et bénéficie du label RT 2012, qui a pour but de limiter la consommation d’énergie des bâtiments neufs. Plusieurs entreprises ont participé à l’aménagement d’Eden Rose, dont l’agence d’architecture Delassus Dumoulin Prévost et Demathieu Bard Immobilier.