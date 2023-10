Seine-Maritime : modernisation du réseau d’eau et d’assainissement à Fécamp

Fécamp Caux Littoral Agglomération et la ville de Fécamp (Seine-Maritime) ont décidé d’intervenir sur le réseau d’eau et d’assainissement des eaux pluviales, dans le secteur du cimetière. Depuis mi-septembre 2023, des travaux de modernisation et d’amélioration sont ainsi réalisés au niveau de la rue Jean-Louis Leclerc, au croisement du chemin des Ifs. Ils portent sur le dévoiement du réseau d’eau potable ainsi que sur la création d’un système de rétention des eaux de ruissellement et d’un réseau d’assainissement séparatif. Les interventions devraient durer jusqu’au mois de décembre 2023.

Une fois ces travaux terminés, des aménagements similaires seront menés dans la rue du Val-aux-Clercs, entre l’entrée du cimetière et le croisement de la rue du Val-aux Moines. Ceux-ci seront entrepris durant le mois de décembre 2023. Après ce secteur, le chantier se poursuivra jusqu’au croisement de la route du Havre. Cette dernière phase doit se dérouler de janvier à février 2024.

Au total, plus de 1,7 million d’euros sont investis dans ces améliorations.