Seine-Maritime : mise en place des premières éoliennes maritimes au large de Fécamp

Les premières éoliennes offshore de Normandie ont été mises en places en juillet 2023 à 13 kilomètres environ de la côte, dans le parc de Fécamp (Seine-Maritime). D’ici à janvier 2024, plus de 70 autres dispositifs seront installés pour répondre à la consommation électrique de quelque 770 000 habitants et promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.

Le chantier a débuté avec deux éoliennes. Chacune se compose d'un mât, d'une nacelle et de trois pâles. Elles sont fabriquées et assemblées par Siemens Gamesa au Havre avant d'être acheminées sur le site. Un bateau-grue, nommé « L'Innovation », facilite le processus de montage. Une fois que toutes les éoliennes auront été posées et intégrées au réseau électrique, elles couvriront une superficie totale de 60 kilomètres carrés.

Selon Bertrand Allanic, le directeur du parc éolien, cette réalisation marque le début d’une production d’électricité décarbonée au large de la Normandie.