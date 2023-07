Seine-Maritime : ligne TER Amiens-Rouen, travaux de la voie ferroviaire entre Amiens et Serqueux

Depuis le 26 juin 2023, SNCF Réseau procède à des travaux de renouvellement de la voie ferroviaire entre Amiens (Somme) et Serqueux (Seine-Maritime), sur la ligne TER Amiens-Rouen. Ce chantier durera jusqu’en décembre prochain.

Les travaux sont réalisés sur une cinquantaine de kilomètres dans les deux sens, d’Amiens à Serqueux. Ils consistent à remplacer 100 km kilomètres de rails et 85 000 tonnes de ballast, ainsi qu’à rénover 70 000 traverses.

Cet aménagement est réparti en trois phases. Du 26 juin au 14 juillet, la SNCF Réseau réalisait a effectué des travaux préparatoires pour acheminer les équipements nécessaires. Du 17 juillet jusqu’au 6 octobre, le chantierelle concernerase concentrera sur la réfection des rails, des traverses et du ballast. Enfin, du 9 octobre jusqu’au 16 décembre, il s’agira de procéderelle procédera aux opérationstravaux de finition.

Ce chantier, estimé à plus de 70 millions d’euros, est intégralement financé par SNCF Réseau. Il a pour objectif de garantir la sécurité, mais aussi la performance de la ligne. Il vise également à réduire les causes de ralentissement de la circulation et à assurer la régularité de la circulation de sur l’axe Amiens-Rouen.