Seine-Maritime : le pont Colbert à Dieppe sera en chantier pendant dix-sept mois

Le viaduc Colbert à Dieppe (Seine-Maritime) fera l’objet d’importants travaux de rénovation. Le chantier commencera à partir du premier trimestre 2024 et durera dix-sept mois. C’est l’offre du groupement porté par l’entreprise Eiffage Métal, associée à Ph Lassarat et EMTF, qui a été retenue pour réaliser ce projet.

Les interventions incluront la réhabilitation de la structure de l’ouvrage et de ses éléments mécaniques et de conduite. Elles consisteront également à rénover la zone d’effacement du pont, à refaire la chaussée ainsi que le trottoir piétonnier. Outre les aménagements réalisés par Eiffage Métal, il est aussi prévu de restructurer les quais et de repenser la façade du bâtiment des machines. Les opérations devraient se terminer au cours de l’été 2025. Afin de maintenir la liaison entre Le Pollet, quartier situé à Dieppe, et le reste de la ville, une passerelle piétonne mobile va être installée le temps du chantier.

Ce programme a pour vocation de remettre à neuf et de sécuriser ce monument historique de la commune. Il a également pour but d’offrir de meilleures conditions d’utilisation aux automobilistes. Il sera financièrement pris en charge par l’État, la région Occitanie, le département de la Seine-Maritime et l’Europe.