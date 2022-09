Seine-Maritime : le château de Mirville est prêt à accueillir la flamme olympique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Maritime Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le château de Mirville (Seine-Maritime) a été rénové afin de pouvoir être un point de passage de la flamme olympique des Jeux de Paris 2024.

Ancienne demeure de Pierre de Coubertin, l’inventeur des Jeux olympiques modernes, le château de Mirville (Seine-Maritime) a été rénové dans le cadre des Jeux de Paris 2024.

Achevés en juillet 2022, les travaux de rénovation ont porté sur la restauration des façades et des toits du château. Cela a permis de revaloriser certaines parties de l’édifice, notamment une fenêtre et un pigeonnier qui est aménagé à l’intérieur des murs. Quatorze mois de travaux et un montant de 340 000 euros ont été nécessaires à la réalisation du projet. Une grande partie du financement a été assurée par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), le Comité international olympique et le Département. Bertrand Bellanger, le président du département de la Seine-Maritime, a effectué une visite des lieux le 30 août 2022.

La rénovation du château a pour objectif de préparer le passage éventuel de la flamme olympique sur le site. La décision devrait être annoncée d’ici au début de l’année 2023.