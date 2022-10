Seine-Maritime: le chantier de réaménagement du lycée Pierre-Corneille à Rouen est reconduit après la constatation d’amiante et de mérule

À la suite de nouvelles découvertes inquiétantes sur la zone Corneille du lycée Pierre-Corneille à Rouen (Seine-Maritime), les responsables prévoient une prolongation du chantier de rénovation de l’établissement. Selon la direction générale des ressources de la Région, l’édifice pourrait s’effondrer à tout moment, d’où la nécessité d’une restructuration partielle. Les travaux de rénovation visent à restaurer la portance et l’intégrité de l’infrastructure. Une partie du bâtiment est en effet rongée par la mérule et par des parasites. Dès cette constatation, le personnel et les élèves ont été transférés vers d’autres établissements, comme l’internat, et la zone a été immédiatement sécurisée. Par ailleurs, des zones de chantier étanches ont également été mises en place.

Les ouvriers ont constaté ce même type de problème avec l’amiante, lors de l’année 2022, au niveau du bâtiment audiovisuel et du bâtiment Joyeuse. Ces découvertes impactent le fonds alloué aux travaux. Si le budget de départ était de 45 millions d’euros, l’estimation dépasse actuellement 100 millions d’euros.