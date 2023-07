Seine-Maritime : lancement du programme immobilier Talentis à Pavilly

Pour compléter son offre locative et répondre à la problématique d’implantation des entreprises, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Rouen Métropole a lancé son programme immobilier Talentis à Pavilly (Seine-Maritime). Dans le cadre de ce projet, elle prévoit de construire un bâtiment à l’entrée de la zone d’activité de la Rouge Grange. La première pierre a été posée le 26 juin 2023 en présence de Christophe Bouillon, le président de la Communauté de communes Caux-Austreberthe. Vincent Laudat, le président de la CCI Rouen Métropole, et François Tierce, le maire de Pavilly, étaient également présents.

À sa livraison en 2024, cette infrastructure comprendra des bureaux sur une surface de 236 m². Elle disposera aussi d’une cellule de 30 m² de bureaux partagés. S’y ajouteront quatre ateliers de 150 à 160 m². Ce site sera doté d’un parking de 40 places et de stationnements pour les vélos. Pour l’aménagement paysager, un verger sera créé et la mare au sein du site sera conservée.