Seine-Maritime : lancement des travaux de reconfiguration des avenues des Canadiens et des Martyrs-de-la-Résistance

Les avenues des Canadiens et des Martyrs-de-la-Résistance font l’objet d’un projet de restructuration. Cette opération est portée par la Métropole Rouen Normandie, en partenariat avec les communes de Rouen, de Petit-Quevilly et de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Elle vise à offrir plus d’espace aux mobilités douces et à apaiser la circulation dans le secteur.

Les interventions ont été lancées début septembre 2023 et s’achèveront au printemps 2025. Elles consisteront à réaménager la portion comprise entre la place des Bruyères et le bas du jardin des Plantes. Dans le cadre de ce chantier, la Métropole prévoit aussi de créer une piste cyclable bidirectionnelle, de supprimer les réseaux électriques et télécoms, et de renouveler les réseaux d'eau potable du secteur. La réfection de l'éclairage public, de la voirie et des trottoirs, ainsi que la végétalisation de l’axe, figurent également parmi les futures opérations.

Tout au long du chantier, la circulation entre la place des Bruyères et le carrefour avec la rue Dufay sera limitée à un seul sens.