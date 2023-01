Seine-Maritime : la rénovation de l’abbatiale Saint-Ouen à Rouen durera jusqu’en 202

Lancée en 2021, la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen continue à Rouen (Seine-Maritime). Concernant plusieurs parties de l’édifice, le chantier comprend différentes étapes clés. En cours jusqu’à la fin de l’année 2023, la première phase porte sur la rénovation des couvertures et charpentes, de la tour couronnée et des élévations du bras sud de transept. La seconde phase du chantier se poursuivra ensuite jusqu’en 2024. Elle comprendra la réfection des verrières du bras sud de transept et du massif occidental. La conduite opérationnelle des travaux est confiée à Eugène Architectes, une agence spécialisée dans la restauration des monuments historiques et dans la valorisation du patrimoine architectural et urbain.

Rappelons que le budget de ce projet porté par la Ville de Rouen est estimé à environ 20 millions d’euros. Le projet bénéficie des subventions de l’État, du Département de la Seine-Maritime et de la Métropole Rouen Normandie. La Direction régionale des affaires culturelles participe également au financement des travaux dans le cadre du volet « culture » du plan France relance.