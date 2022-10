Seine-Maritime : la nouvelle piscine municipale Christine-Caron à Déville-lès-Rouen est ouverte au public

Entièrement neuve, la piscine municipale de Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) est de nouveau accessible depuis le 22 octobre 2022. Le coût total des travaux d’aménagement est d’environ 12 millions d’euros, dont la moitié a été financée par des subventions de la Métropole Rouen Normandie, de la Région, du Département et de l’État. Près de 5 millions ont été financés par la commune.

Reliée au réseau de chaleur de la ville, la nouvelle infrastructure est branchée à une chaudière biomasse placée à Maromme. La toiture de la piscine a également été équipée de panneaux photovoltaïques entièrement dédiés au bassin et d’un espace végétalisé.

La création de trois bassins destinés à des usages différents a été réalisée. Le bassin classique et sportif de 25 mètres avec quatre lignes d’eau est réservé aux groupes scolaires ainsi qu’aux nageurs professionnels. Par ailleurs, un autre bassin d’une surface de 120 m2 est consacré à la pratique de l’aquagym et de l’aquabike. Il est doté de cascades et de jets pour la relaxation.