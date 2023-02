Seine-Maritime : la construction du nouveau skatepark de Montivilliers sera achevée avant l’été 2023

La municipalité de Montivilliers (Seine-Maritime) a donné le premier coup de pioche de la construction du nouveau skatepark. Les travaux ont débuté le 23 janvier 2023 et s’achèveront avant l’été prochain. Ce nouvel équipement remplacera l’infrastructure existante devenue dangereuse pour les pratiquants de sport de glisse.

Il sera entièrement réalisé en béton teinté dans la masse, technique qui, outre des couleurs éclatantes, est la garantie d’un support pérenne. Ceci s’ajoute à l’iridescence, une technologie qui garantit un maintien à long terme.

Il aura un aspect de « street plaza » et une superficie d’environ 1 500 m2. Il sera composé de quatre modules. Cette configuration est inspirée par le skatepark de Cadillac en Gironde. La décision a été prise après plus de deux ans de concertation, d’études et de visites. Une délégation de la commune s’est rendue à Deauville et à Cabourg en 2021 pour visiter les lieux de pratique du skate.