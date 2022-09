Seine-Maritime : l'Omnia a fait peau neuve à Rouen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Maritime Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’Omnia à Rouen, dans le département de Seine-Maritime, a fait l’objet d’un important projet de rénovation. Après plusieurs mois de travaux, il a rouvert ses portes.

Les travaux de rénovation de l’Omnia, un cinéma art et essai à Rouen (Seine-Maritime), ont pris fin. Ce chantier mené par la ville de Rouen avait nécessité la fermeture du site au début de l’année 2020. Le cinéma a rouvert ses portes le 7 septembre 2022.

Ce projet de réaménagement permettra à l’Omnia d’accueillir les spectateurs dans de meilleures conditions. D’une capacité de 1 200 places, le cinéma du centre-ville de Rouen dispose désormais de huit salles contre sept auparavant. La nouvelle salle est équipée de près de 500 sièges et d’un des plus grands écrans de la Normandie. Par ailleurs, le chantier a porté sur la construction d’un espace cafétéria à l’étage. La façade de l’Omnia a également bénéficié des travaux. Elle a été couverte d’une verrière.

Le réaménagement de l’Omnia est chiffré à plus de 7 millions d’euros. Il a été financé par la Ville à hauteur de 28 %. La région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Centre national du cinéma et de l’image animée ont aussi investi dans ce projet.