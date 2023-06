Seine-Maritime : inauguration de la résidence autonomie Jeanine-Bonvoisin à Roue

Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen (Seine-Maritime), a inauguré les travaux de rénovation de la résidence autonomie Jeanine-Bonvoisin le 25 mai 2023. L’élu était accompagné de Caroline Dutarte, la première adjointe en charge des Solidarités et des Personnes âgées.

L’établissement, en travaux depuis janvier 2022, a bénéficié d’une remise en beauté et d’une rénovation thermique afin d’améliorer le confort des résidents et de réduire la consommation d’énergie. L’opération portait ainsi sur la réhabilitation de l’enveloppe extérieure, sur le rafraîchissement de la façade, et sur la réfection de l’éclairage et du système de ventilation. Elle incluait aussi le remplacement des menuiseries, la pose de volets roulants électriques et de garde-corps sur les balcons.

Ce chantier devrait permettre un gain de 40 % sur la consommation d’énergie de la résidence. Rappelons qu’une enveloppe de 2,5 millions d’euros a été investie pour concrétiser ce projet. L’opération a été financée par la Ville, avec l’aide du département de la Seine-Maritime, de la région Normandie et de la métropole Rouen Normandie.