Seine-Maritime : inauguration de la mairie et de la salle des fêtes de La Haye

La mairie et la salle des fêtes de La Haye (Seine-Maritime) ont connu divers travaux de rénovation. Le chantier a pris fin et les infrastructures remises à neuf ont été inaugurées le 22 septembre 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Bertrand Bellanger, le président du département, de Jean-Marc Gaillon, le maire de la ville, et de plusieurs élus locaux.

Dans le cadre de ce chantier, la municipalité a effectué une rénovation énergétique complète dans ces deux bâtiments de plus de 60 ans, désormais chauffés par une chaudière à granulés automatisée.

La mairie a été repensée et dispose d’une salle de réunion, d’une pièce pour le stockage de matériel et d’un espace pour les archives. La salle des fêtes, quant à elle, a été agrandie et peut accueillir jusqu’à 149 personnes. Une cuisine moderne y a été aussi aménagée.

La réhabilitation de ces établissements, dont l’objectif est de répondre aux normes et aux besoins actuels, est chiffrée à plus de 1 million d’euros. Elle a été subventionnée par l’État et par le Département.