Seine-Maritime : feu vert pour la création d’une chatière au port du Havre

Le projet de création d’une chatière, chenal protégé du vent et des marées, au port du Havre (Seine-Maritime) a reçu l’approbation de la commission d’enquête publique à l’issue de l’enquête publique qui a eu lieu du 1er décembre 2022 au 16 janvier 2023. Rappelons que cette opération prévoit la construction d’une digue de deux kilomètres entre le port historique du Havre et le Port 2000. L’infrastructure sera destinée à faciliter l’accès et à protéger le passage des navires fluviaux entre ces ports.

Cette validation est toutefois soumise à deux réserves. La première consiste à présenter les mesures ERC (principe visant à Eviter, Réduire et Compenser l’impact du projet sur l’environnement) accompagnées d’objectifs mesurables et d’indicateurs fiables. La seconde comprend la réalisation d’un bilan annuel de l’avancement des mesures ERC, qui sera transmis aux acteurs responsables du fonctionnement et de la biodiversité de l’estuaire.

Le début de chantier de cette chatière est attendu au cours de cette année 2023 pour une mise en service en 2024.