Seine-Maritime : Extension du centre Henri-Becquerel à Rouen

Situé dans le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime), le centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel va s’agrandir. Un nouveau bâtiment sortira de terre sur l’emplacement du gymnase Thuilleau, en face de ce dernier. Les travaux commenceront en 2023, avec une livraison attendue à l’horizon 2026.

Le chantier sera divisé en trois parties. La première sera consacrée à la surélévation du bâtiment administratif. S’ensuivra la construction d’un nouveau bâtiment d’une surface de plus de 10 000 m2. Cette nouvelle structure va permettre au centre de réorganiser son espace, de revoir ses activités, et d’augmenter sa capacité d’accueil. La dernière étape du chantier portera sur le réaménagement de l’établissement déjà existant. Par ailleurs, un gymnase sera mis en place au rez-de-chaussée. Le centre a notamment bénéficié de la collaboration de la Ville et de la Métropole Rouen Normandie.

Le coût total de ces travaux d’aménagement s’élève à plus de 80 millions d’euros.