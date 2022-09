Seine-Maritime : Dieppe, des chantiers pour améliorer le quotidien des habitants.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Maritime Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Dieppe (Seine-Maritime), plus de 30 millions d’euros sont consacrés à l’amélioration du cadre de vie en 2022.

La ville de Dieppe (Seine-Maritime) est en perpétuelle modernisation depuis quelques années. Cette année, la collectivité a prévu un investissement de plus de 30 millions d’euros pour améliorer le cadre de vie des Dieppois. Les équipements communaux, le patrimoine bâti, les logements et les espaces publics sont concernés. En août dernier, les élus du conseil municipal ont réalisé la visite de quelques chantiers emblématiques.

Parmi ces projets, le réaménagement de l’école Vauquelin a été réalisé cet été. L’opération s’inscrit dans le cadre de la fusion des écoles Michelet et Vauquelin. L’objectif est d’accueillir les élèves du quartier du Pollet dans un même établissement. En plus de la réalisation de deux classes de maternelles et de deux classes élémentaires, l’agrandissement du réfectoire, la réfection des peintures et la création de nouveaux jeux dans la cour étaient au programme.

Par ailleurs, la rénovation urbaine du quartier de Neuville se poursuit. Lancée depuis quelques années, l’opération en cours porte sur la requalification des espaces publics des secteurs Bel-Air et Coty, avec notamment le réaménagement des abords de l’école Paul-Bert et la modernisation du gymnase Robert-Vain.