Seine-Maritime : des travaux pour lutter contre les inondations à Bolbec

La commune de Bolbec (Seine-Maritime) travaille au quotidien avec les services de Caux Seine Agglo pour concrétiser des projets contribuant à la lutte contre les inondations. Cette année, deux ouvrages de régulation des eaux de ruissellement vont être réalisés afin de permettre le stockage de 4 000 m³ d’eau.

Le premier ouvrage sera une canalisation de stockage enterrée, d’une capacité de 1 000 m³, située au niveau de la résidence Val Ricard. Le second chantier portera sur la création d’un bassin de rétention à ciel ouvert de 3 000 m³, le long de la rue Charles-Sorieul et de la route de Mirville. Le coût des deux opérations est estimé à environ 1,4 million d’euros. Les travaux devraient commencer au cours de ce second semestre 2023.

La construction de ces ouvrages s’inscrit dans la continuité des travaux de renaturation de la rivière Le Commerce, lancés en 2022. Elle participera à la gestion des eaux pluviales en milieu urbain.