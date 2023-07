Seine-Maritime : des consultations publiques sur le projet de rénovation de la piscine Transat de Bihorel

Fermée depuis 2016, la piscine intercommunale Transat située à Bihorel, dans le département de la Seine-Maritime, fait l’objet d’un programme de rénovation. Le 5 juillet, les maires de Bihorel, de Bois-Guillaume et d’Isneauville se sont réunis pour discuter du projet. Ils ont décidé de commencer les consultations publiques sur le sujet avant la fin de l’année. Les habitants de ces trois communes devront se prononcer sur le lancement des travaux. En cas d’avis favorable, ils devront s’acquitter d’une redevance destinée à financer le projet. En revanche, s’ils rejettent la proposition, la réhabilitation de cet équipement sera abandonnée.

Le but de ce chantier est de rendre la piscine Transat plus accessible aux personnes à mobilité réduite et d’en améliorer la performance énergétique. Ces travaux, estimés à 8 millions d’euros, seraient financés par un emprunt contracté par le Syndicat intercommunal Bois-Guillaume – Bihorel. Celui-ci solliciterait par ailleurs des subventions auprès des partenaires institutionnels.